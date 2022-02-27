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Кремль не прокомментировал цели и ожидания от переговоров с Украиной

13:08, 28 февраля 2022
Кремль не прокомментировал цели и ожидания от переговоров с Украиной Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не будет анонсировать запросные позиции России перед переговорами с Украиной. Как сообщает РИА Новости, он также отметил, что переговоры «должны идти в тишине». По его словам, Москва сожалеет, что переговоры не начались на сутки раньше, поскольку «такая возможность была».

Переговоры эти должны идти в тишине. Мы единственное весьма сожалеем, что эти переговоры не начались сутки назад, а возможность такая была. Переговоры могли начаться и ночью тоже, наша делегация была готова и в 12, и в час ночи, и в два. Но оппоненты прилетели только сейчас. Ещё раз повторю, ничего не хочу анонсировать, — сказал Песков. 

С минуты на минуту в Гомельской области начнутся переговоры между украинской и российской сторонами. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя предстоящие переговоры с РФ, признался, что не сильно верит в результативность встречи с российской делегацией в Белоруссии. Он заявил при этом, что это «хоть и маленький, но шанс», «пусть попробуют». На решение Зеленского отправить в Белоруссию переговорщиков повлиял телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который прошёл 27 февраля. 

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