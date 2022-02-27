Кремль не прокомментировал цели и ожидания от переговоров с Украиной

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкции Запада против Владимира Путина недальновидны и абсурдны. По его словам, российский лидер относится к ограничительным мерам «достаточно индифферентно». Песков подчеркнул, что в санкциях содержатся абсурдные положения, сообщает РИА Новости.

В санкциях содержатся достаточно абсурдные положения об активах и так далее. Но всем известно, что никаких активов, кроме тех, которые декларируются каждый год в размере прицепа, и квартиры, и ещё...