Кремль не получал запросов от США о кибератаке на Kaseya

США не направляли запросы в Кремль в связи с кибератакой на IT-компанию Kaseya. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Я не располагаю информацией о том, что какие-то данные были предоставлены, — отметил Песков.

Он напомнил, что на встрече в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились взаимодействовать в сфере кибербезопасности.

Ранее стало известно, что Kaseya подверглась кибератаке, совершённой с применением вируса-вымогателя. IT-компания производит ПО для фирм, предоставляющих в дистанционном формате интернет-услуги. В итоге от хакеров пострадали минимум шесть таких компаний, в число клиентов которых входят ещё 200 более мелких фирм. По данным Bloomberg, за кибератакой могут стоять «связанные с Россией хакеры».

Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало расследование в связи с кибератакой на Kaseya.