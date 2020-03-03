https://static.news.ru/photo/6da278d0-5d44-11ea-8d4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ghaith Alsayed/AP/TASS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что за счёт тесного контакта между российскими и турецкими военными Кремль надеется минимизировать риск их конфронтации в Идлибе.

Мы надеемся, что способны этот риск абсолютно минимизировать благодаря тесному контакту и диалогу, который осуществляется между военными двух стран, — цитирует «Интерфакс» Пескова.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин обсудит со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом обострение ситуации в идлибской зоне на территории Сирии. Переговоры пройдут 5 марта. В это время турецкий лидер будет находиться в России с рабочим визитом.

3 марта турецкие военные силы сбили военный вертолёт САР в сирийской провинции Идлиб в ходе операции «Весенний щит». Ранее турецкая армия в Идлибе уничтожила два самолёта Су-24 сирийской армии, которые атаковали позиции террористов.