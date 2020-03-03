Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что за счёт тесного контакта между российскими и турецкими военными Кремль надеется минимизировать риск их конфронтации в Идлибе.
Мы надеемся, что способны этот риск абсолютно минимизировать благодаря тесному контакту и диалогу, который осуществляется между военными двух стран, — цитирует «Интерфакс» Пескова.
Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин обсудит со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом обострение ситуации в идлибской зоне на территории Сирии. Переговоры пройдут 5 марта. В это время турецкий лидер будет находиться в России с рабочим визитом.
3 марта турецкие военные силы сбили военный вертолёт САР в сирийской провинции Идлиб в ходе операции «Весенний щит». Ранее турецкая армия в Идлибе уничтожила два самолёта Су-24 сирийской армии, которые атаковали позиции террористов.