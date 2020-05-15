Крейсер США пытался следить за погружением беспилотника «Витязь»

Во время погружения российского беспилотного подводного аппарата «Витязь» в Марианскую впадину за ним следили ракетный крейсер ВМС США и американские разведывательные самолеты.
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Отмечается, что ранее в районе погружения находилось только китайское судно. Потом появился ракетный крейсер ВМС США типа «Тикондерога», начали летать самолёты типа «Посейдон».
У них (США — прим. NEWS.ru) основная база — остров Гуам, они весь этот район считают зоной своих стратегических интересов и никто там бесконтрольно не ходит, — сообщил руководитель проекта «Витязь» в ФПИ Сергей Лапсарь.
Ранее NEWS.ru писал, что «Витязь» доставил на дно Марианской впадины вымпел, посвящённый 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
«Витязь» стал первым в мире полностью автономным подводным аппаратом, «достигшим самой глубокой точки Мирового океана», заявили тогда представители ФПИ.
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