Крейсер США пытался следить за погружением беспилотника «Витязь»

https://static.news.ru/photo/e14548cc-ae33-11ea-a58b-fa163e074e61_660.jpg Фото: fpi.gov.ru

Во время погружения российского беспилотного подводного аппарата «Витязь» в Марианскую впадину за ним следили ракетный крейсер ВМС США и американские разведывательные самолеты.

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на специалистов Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» и Фонда перспективных исследований (ФПИ). При этом, американские военные появились в районе погружения через некоторое время после начала работы российских моряков.

Отмечается, что ранее в районе погружения находилось только китайское судно. Потом появился ракетный крейсер ВМС США типа «Тикондерога», начали летать самолёты типа «Посейдон».

У них (США — прим. NEWS.ru) основная база — остров Гуам, они весь этот район считают зоной своих стратегических интересов и никто там бесконтрольно не ходит, — сообщил руководитель проекта «Витязь» в ФПИ Сергей Лапсарь.

Ранее NEWS.ru писал, что «Витязь» доставил на дно Марианской впадины вымпел, посвящённый 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

«Витязь» стал первым в мире полностью автономным подводным аппаратом, «достигшим самой глубокой точки Мирового океана», заявили тогда представители ФПИ.