Кравчук заявил о принятых инициативах Киева в переговорах по Донбассу

https://static.news.ru/photo/1993baaa-a628-11eb-bc53-96000091f725_660.jpg Леонид Кравчук Фото: Иван Николаев/ТАСС

Глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил о прорыве в переговорах по Донбассу. Впервые взяты на вооружение инициативы Украины, отметил политик в эфире телеканала «Дом».

Они станут важным шагом для установления мира в регионе, подчеркнул Кравчук, пояснив, что речь идёт о принятии дополнительных мер контроля над соблюдением режима тишины, предложенных Киевом.

Украинский документ был принят за основу. Это впервые. И даже руководитель ТКГ, посол от ОБСЕ сказал, что это историческое событие. Сейчас этот документ совершенствует рабочая группа, — пояснил глава украинской делегации.

Обсуждение предложений Киева состоится 27 апреля. Если подгруппа придёт к положительному заключению, его обсудят ещё раз на общей ТКГ 28 апреля, после чего примут.

Ранее стало известно, что бывший командир бригады «Восток» из ДНР Александр Ходаковский назвал условие, при котором Россия признает независимость ДНР. Это произойдёт, когда на территории Украины появятся военные базы США. Ходаковский считает, что такой вариант вполне может быть реализован.