Кравчук заговорил о референдуме по Донбассу и Крыму

https://static.news.ru/photo/2c92a452-640d-11eb-9ce0-96000091f725_660.jpg Леонид Кравчук Фото: Olena Khudiakova/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Киев должен провести референдум о необходимости возвращения неконтролируемых сейчас территорий. По его словам, выяснить следует мнение украинцев именно об этом, а не о способе реинтеграции Донбасса и Крыма.

То есть должен быть референдум, и так должно быть сказано, что народ за то, что Украина должна быть целостной и независимой с возвращением её территорий. Это главный вопрос референдума, а не каким способом это делать, — отметил экс-президент в эфире телеканала «Украина 24».

Он добавил, что способ реинтеграции территорий должна искать власть, в том числе Верховная рада.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Леонид Кравчук прокомментировал призыв главреда RT Маргариты Симоньян к «матушке России» включить Донбасс в состав РФ, озвученный на форуме в Донецке. Политик заявил, что представители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик на заседаниях ТКГ таких реплик себе не позволяют. По словам Кравчука, делегаты от ДНР и ЛНР ограничиваются требованием соблюдать Минские соглашения.