Кравчук высказался о передаче Крыма Украине в 1954 году

https://static.news.ru/photo/847ed764-cfa9-11eb-813f-96000091f725_660.jpg Леонид Кравчук Фото: Sergey Kovalev/Ukraine Look/Global Look Press

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что переход Крымской области из РСФСР в состав Украинской ССР в 1954 году не был «подарком» для республики. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Ходят слухи».

Это была колоссальная забота. Это ж не просто мы получили подарок, который давал Украине колоссальные доходы, — начал Кравчук.

Он уточнил, что УССР была против того, чтобы принять Крым, потому что знала, «какие тяжёлые времена её ждут». Версию о том, что первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв «подарил полуостров Украине», Кравчук назвал неверной и рекомендовал читать «реальные документы».

Ранее стало известно, что российский президент Владимир Путин во время поздравления с седьмой годовщиной воссоединения Крыма с Россией на концерте в «Лужниках» назвал Крымский полуостров святым для русского народа местом и напомнил, что именно в Херсонесе принял крещение основатель Руси князь Владимир. Полуостров Крым — сакральная территория для всей Российской Федерации.