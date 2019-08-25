https://static.news.ru/photo/9963dcd2-94a6-11e9-b5e1-fa163e074e61_660.jpg Леонид Кравчук Фото: Sergey Kovalev/Ukraine Look/Global Look Press

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о том, что ни одно государство в мире не признавало независимость страны до референдума, который прошёл в 1991 году.

Он пояснил, что с момента объявления независимости Украины 24 августа 1991 года и до 1 декабря этого же года не было ни одного заявления о признании суверенитета государства мировыми лидерами.

С 1 декабря 1991 года по 1 января 1992 года нас признали почти 50 стран, — сказал экс-глава государства в эфире телеканала NewsOne .

В 1990 году все республики, входившие в состав СССР, приняли декларации о государственном суверенитете. При этом 17 марта 1991 года был проведён референдум о сохранении Союза. В итоге более 76,4% участников проголосовали против распада СССР. На основе этого референдума был разработан проект договора «О Союзе суверенных республик», подписание которого было назначено на 20 августа, но так и не состоялось из-за попытки госпереворота.

Ранее News.ru писал о том, что первый президент Леонид Кравчук предсказал Украине скорый конец из-за политического курса, который держит нынешний глава государства Владимир Зеленский. По его словам, если бывший шоумен пойдёт по стопам своего предшественника Петра Порошенко, то Украина не выдержит.