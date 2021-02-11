Кравчук рассказал об отношении Зеленского к Донбассу

https://static.news.ru/photo/88c207b8-6cc8-11eb-b434-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Руководитель делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский действительно хочет установить мир в Донбассе.

Я могу говорить откровенно: я Зеленского, как и других президентов, не обожествляю. Я общаюсь с ним и вижу, что он искренне хочет установить мир на Донбассе, — отметил первый глава Украины в интервью Lenta.ru.

Кравчук подчеркнул, что дело не в предвыборных обещаниях, просто Зеленский человек, который не хочет, «чтобы украинцы умирали, чтобы разрушалась жизнь людей и инфраструктура», и чтобы эта земля «обливалась кровью».

По мнению экс-президента, обвинения в адрес Зеленского, что он якобы саботирует Минские соглашения, несправедливы. Проблемы на переговорах с Россией в рамках ТКГ возникают из-за разного взгляда на последовательность их реализации и нежелания другой стороны идти на компромиссы, уточнил Кравчук.

Киев не может соблюдать перемирие, пока на позициях противоположной стороны в Донбассе остаются наёмники, отметил первый президент Украины.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 11 февраля Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донбасс вместе с дипломатическими представителями стран «Большой семёрки». В ходе официального визита украинский лидер намерен ознакомиться с ситуацией на передовой и пообщаться с военнослужащими.