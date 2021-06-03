Кравчук призвал поменять формат переговоров по Донбассу

Фото: Sergey Kovalev/Ukraine Look/Global Look Press

Евгений Бугров NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Российская сторона выразила японскому посольству решительный протест по факту инцидента с азиатской рыболовецкой шхуной, которая зашла на территорию исключительной экономической зоны России. Об этом в четверг, 3 июня, сообщили представители Министерства иностранных дел РФ. Заявление внешнеполитического ведомства передаёт РИА Новости.

Отмечается, что протест связан с инцидентом, произошедшим 28 мая при участии судна «№ 172 Эйхо-мару», ведущего рыболовный промысел в Охотском море. Как сказали в Министерстве, российские пограничники обнаружили судно в...