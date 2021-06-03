Кравчук призвал поменять формат переговоров по Донбассу

Первый президент Украины и глава делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук предложил переформатировать переговоры. В эфире телеканала «Украина 24» политик уточнил, что это произойдёт после того, как встречи перенесут из Минска в другой город.
Кравчук
Мы, так сказать, консультативные вещи провозглашаем. А я думаю, предоставить более широкие полномочия, и, может, я думаю, что это было бы даже правильно — ввести в минский формат чиновников высокого ранга, — подчеркнул Кравчук.
Ранее стало известно, что Украине может угрожать «российский блицкриг», если конфликт на территории Донбасса разгорится с новой силой. И всё это из-за малой эффективности переговоров в нормандском формате. Данную позицию в разговоре с журналистами издания Frankfurter Allgemeine Zeitung озвучил украинский президент Владимир Зеленский.