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Кравчук призвал поменять формат переговоров по Донбассу

23:04, 03 июня 2021
Леонид Кравчук Леонид Кравчук Фото: Sergey Kovalev/Ukraine Look/Global Look Press

Первый президент Украины и глава делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук предложил переформатировать переговоры. В эфире телеканала «Украина 24» политик уточнил, что это произойдёт после того, как встречи перенесут из Минска в другой город.

Кравчук отметил, что изменение формата переговоров позволит расширить полномочия контактных групп, которые сейчас их не имеют.

Мы, так сказать, консультативные вещи провозглашаем. А я думаю, предоставить более широкие полномочия, и, может, я думаю, что это было бы даже правильно — ввести в минский формат чиновников высокого ранга, — подчеркнул Кравчук.

Ранее стало известно, что Украине может угрожать «российский блицкриг», если конфликт на территории Донбасса разгорится с новой силой. И всё это из-за малой эффективности переговоров в нормандском формате. Данную позицию в разговоре с журналистами издания Frankfurter Allgemeine Zeitung озвучил украинский президент Владимир Зеленский.

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