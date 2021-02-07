Кравчук предложил отвечать «выстрелом на выстрел» в Донбассе

https://static.news.ru/photo/6abe3af8-6961-11eb-a676-96000091f725_660.jpg Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation/facebook.com

Экс-президент Украины и глава делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что реагировать на происходящее в Донбассе нужно зеркально. По его словам, в этом случае нужно применять жёсткую политику.

Я бы, например, действовал зеркально: на каждый выстрел отвечать выстрелом. И не надо ждать, выдумывать, провокация это или не провокация. Выстрел — это выстрел. Если они стреляют, отвечать надо так же, — высказался Кравчук.

Он отметил, что такие меры необходимы, чтобы минимизировать потери среди мирного населения. Впрочем, по всей видимости, он не имел в виду метафору.

Кравчук также добавил, что реакция на подобные действия должна быть жёсткой. Он уточнил, что силам нужно объединяться и действовать, а также — что в ином случае уступки будут восприниматься как проявление слабости, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Вашингтон внутри «нормандского формата» мог бы более «эффективно воздействовать» на Москву по вопросам урегулирования в Донбассе. Такое мнение высказал глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.

При этом, по мнению украинского политика, Москва никогда не согласится на подобное предложение. Ранее такую же идею высказывал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, отметивший, что присутствие Вашингтона в «нормандском формате» было бы «полезным и эффективным».