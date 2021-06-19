Кравчук пожелал Зеленскому настойчивости на переговорах с Байденом

Экс-президент Украины Леонид Кравчук порекомендовал действующему лидеру Владимиру Зеленскому быть твёрдым и настойчивым во время переговоров с американским главой Джо Байденом, сообщает MK.RU.
По мнению Кравчука, для Украины реально убедить Штаты в своей правоте, учитывая «огромнейший опыт войны на Донбассе», прошедшие саммиты НАТО, «большой семёрки», а также встречу президентов России и США.
Экс-президент
Встреча Зеленского и Байдена должна состояться в конце июля. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что главной темой переговоров станет привлечение Вашингтона к мирному урегулированию в Донбассе. Он добавил, что после визита Зеленского украинско-американские отношения могут выйти на новый уровень.