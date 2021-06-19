Кравчук пожелал Зеленскому настойчивости на переговорах с Байденом

https://static.news.ru/photo/3323f9ee-d1de-11eb-aa7a-96000091f725_660.jpg Леонид Кравчук Фото: РИА Новости

Экс-президент Украины Леонид Кравчук порекомендовал действующему лидеру Владимиру Зеленскому быть твёрдым и настойчивым во время переговоров с американским главой Джо Байденом, сообщает MK.RU.

По мнению Кравчука, для Украины реально убедить Штаты в своей правоте, учитывая «огромнейший опыт войны на Донбассе», прошедшие саммиты НАТО, «большой семёрки», а также встречу президентов России и США.

Экс-президент заявил , что Зеленский очень хорошо подготовлен к встрече с Байденом, поэтому должен быть «твёрд, последователен, системен». Он подчеркнул, что действующему главе государства необходимо не просто отстаивать интересы своей страны, но «просить и настаивать» на конкретных действиях как со стороны всего Запада, так и США в отдельности.

Встреча Зеленского и Байдена должна состояться в конце июля. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что главной темой переговоров станет привлечение Вашингтона к мирному урегулированию в Донбассе. Он добавил, что после визита Зеленского украинско-американские отношения могут выйти на новый уровень.