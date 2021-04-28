Кравчук оценил шанс «пасхального перемирия» в Донбассе

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Важность продолжения работы Минской группы ОБСЕ (сопредседателями являются Россия, США и Франция) для достижения урегулирования в Нагорном Карабахе отметил в телефоном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщила пресс-служба американского Госдепартамента.

Госсекретарь США отметил важность продолжения усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ для достижения прочного политического урегулирования нагорнокарабахского конфликта в интересах народов в регионе, — говорится в сообщении ведомства. Также в пресс-службе...