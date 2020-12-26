Кравчук назвал заявление Зеленского о мобилизации «ответом патриота»

https://static.news.ru/photo/053acdb2-47b6-11eb-be38-fa163e074e61_660.jpg Леонид Кравчук Фото: leonid-kravchuk.com.ua

Первый президент Украины и нынешний представитель Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук вступился за нынешнего главу государства Владимира Зеленского после его высказывания о войне с РФ.

Ранее Зеленский, говоря о гипотетической «большой войне» с Россией, заявил, что в этом случае будут мобилизованы и мужчины, и женщины. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя это заявление, отметил, что Зеленский скорее получил со стороны граждан возмущение из-за своей риторики.

По мнению же Кравчука, это нормальный ответ патриота Украины.

И вопрос был «если бы», и ответ был в том же ракурсе. <...> Когда я был уже не президентом, меня тоже спросили: если бы враг пришёл на вашу землю, что бы вы делали? Я сказал, что имею достаточное количество разнокалиберного оружия, я бы стрелял в каждого врага. <...> Это нормальный ответ патриота Украины, — отметил политик в интервью изданию «Фокус».

Отношения Украины и России испортились после того, как Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Как писал NEWS.ru, ранее глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Россию следует отключить от международной расчётной системы SWIFT. По его словам, это будет санкция за ситуацию на юго-востоке Украины.