Кравчук допустил нарушение перемирия в Донбассе

https://static.news.ru/photo/e2b68f02-7cd9-11eb-9b3c-96000091f725_660.jpg Фото: GeneralStaff.ua/facebook.com

Украина остаётся сторонником выполнения Минских соглашений, а также договорённостей, принятых в «нормандском формате», заявил экс-президент Украины, председатель украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук. При этом он не исключил, что «в определённой степени» перемирие будет нарушаться.

Для нас важно, что украинская делегация заявила официально в процессе переговоров — и мы это напечатали уже в прессе, — что есть официальное заявление нарушить в целом тот договор, который приняли 22 июля прошлого года, а именно о всеобъемлющей тишине, — цитирует «Укринформ» Кравчука.

При этом он добавил, что украинская сторона всё же надеется на соблюдение режима тишины.

Как писал NEWS.ru, Леонид Кравчук выразил протест из-за разрешения властей самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) открывать упреждающий огонь по позициям украинской армии. Он расценил данное заявление как угрозу одностороннего выхода России из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнения минских договорённостей.

Ранее стало известно, что подразделениям Народной милиции самопровозглашённой ДНР разрешили открывать огонь на подавление огневых точек Вооружённых сил Украины.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями. С 27 июля прошлого года в Донбассе действуют дополнительные меры контроля перемирия, которое должно продлиться до полного урегулирования кризиса в регионе.