Красный Крест впервые опубликовал правила ведения войны для хакеров

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Международный комитет Красного Креста опубликовал первые в истории правила ведения войны для хакеров, сообщает BBC. Всего в список вошло восемь пунктов. В частности представители организации просят хакеров не атаковать гражданские объекты, а также не применять вредоносные программы, распространяющиеся между компьютерами в автоматическом режиме и поражающие цели без разбора.

По данным британской телерадиокорпорации, поводом для создания свода правил для хакеров стал конфликт на Украине. Общий смысл этого списка состоит в том, чтобы они не смешивали военные и гражданские цели. Так, третье правило гласит, что хакеры должны сделать все возможное для минимизации ущерба для мирного населения при планировании атак на военные цели. Четвертое правило запрещает проводить атаки на медицинские и гуманитарные учреждения, а пятое — на объекты, необходимые для выживания населения или представляющие опасность. К ним относятся, в частности, атомные электростанции.

Не угрожать насилием и не сеять ужас среди гражданского населения. Не призывать к нарушениям международного гуманитарного права. Соблюдать эти правила, даже если их не соблюдает противник, — говорится в своде.

Как сообщалось ранее, хакеры атаковали российскую систему бронирования авиабилетов «Леонардо». По данным пресс-службы госкорпорации «Ростех», атаки осуществлялись с территории нескольких стран мира, в том числе и с Украины.