Красный Крест призвал стороны конфликта в Донбассе к осторожности

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что команда нацбезопасности проинформировала президента США Джо Байдена о происходящем на Украине, а также о том, что «Россия может начать атаку в любое время». Она добавила, что американский лидер регулярно получает обновлённую информацию о событиях на востоке Украины. По её словам, в воскресенье Байден проведёт заседание Совета национальной безопасности о ситуации на Украине, сообщает РИА Новости.

Президент США Джо Байден регулярно получает обновлённую информацию о происходящем на Украине, команда нацбезопасности сообщает, что «Россия может начать атаку в любое время», — заявила Псаки. В настоящее время военный...