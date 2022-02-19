Красный Крест призвал стороны конфликта в Донбассе к осторожности
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
03:39, 20 февраля 2022
Фото: Michael Forster Rothbart/ZUMAPRESS.com
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Международный комитет Красного Креста (МККК) выступил с призывом к сторонам конфликта на востоке Украины проявить осторожность, чтобы не навредить гражданскому населению и важной инфраструктуре. В организации указали на то, что как минимум две крупные насосные станции в самопровозглашённой ДНР вышли из строя. Об этом сообщает РИА Новости.
Мы напоминаем всем сторонам, что при проведении военных операций нужно постоянно соблюдать осторожность, чтобы не навредить гражданскому населению и гражданским объектам, — сказано в пресс-релизе.
Глава делегации МККК на Украине Флоранс Жиллетт уточнила, что речь идёт об инфраструктуре, которая необходима для выживания населения.
Постпредство России при ОБСЕ ранее выразило своё удивление по поводу реакции руководства организации на происходящее на востоке Украины. В частности, российскую делегацию поразили заявления действующего председателя ОБСЕ Збигнева Рау, который назвал сообщения о подготовке наступления ВСУ дезинформацией. Также удивляет отсутствие реакции на действия ВСУ в сентябре прошлого года, сообщило постпредство на официальной странице в Twitter.