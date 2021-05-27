Красный Крест попросил у России «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/61973c26-8ec9-11eb-ab8d-96000091f725_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца просит у РФ передать ей несколько партий вакцины «Спутник V». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы МИД РФ Марию Захарову.

Последнее обращение такого рода, например, поступило в правительство России от Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, — рассказала официальный представиль ведомства журналистам.

«Спутник V» был первой вакциной от коронавируса в мире. Препарат был зарегистрирован Минздравом РФ в августе прошлого года. В настоящее время препарат одобрили 66 стран, в которых проживает более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6%.

В шести странах Европы число летальных случаев после применения вакцины от коронавируса Pfizer значительно выше, чем после использования вакцины от AstraZeneca. Об этом сообщалось в докладе шведско-британской фармацевтической компании.