Красный Крест осудил привязывание людей к столбам в Херсоне

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Херсон

Любое обращение с людьми, унижающее человеческое достоинство, недопустимо, заявили в Международном комитете Красного Креста. Так в МККК отреагировали на обращение комиссии российского СПЧ по поводу фотографий из Херсона, на которых, предположительно, запечатлены сторонники России, привязанные к столбам. По словам представителя организации, которые приводит РИА Новости, бесчеловечное отношение не оправдано ни при каких обстоятельствах.

Все формы жестокого, бесчеловечного, унижающего достоинство обращения запрещены как международным гуманитарным правом, так и международным правом в области прав человека. Они не оправданы ни при каких обстоятельствах, — заявили в МККК.

Все схожие случаи рассматриваются со всей серьезностью, заверили в организации. Там добавили, что полная ответственность за расследование лежит на сторонах, подписавших Женевские соглашения. Работа должна быть проведена, чтобы остановить подобные действия в будущем, подчеркнули в МККК.

Прежде журналисты опубликовали фотографии, на которых было видно, как нескольких жителей Херсона после прихода в город ВСУ привязали к столбам. По данным СМИ, так украинские власти пытались наказать граждан за сотрудничество с российскими войсками.

Как сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, привязывание к столбам в Херсоне людей является «чудовищным актом линчевания». По ее мнению, Киеву не удалось скрыть своих поступков и это шокировало весь мир.