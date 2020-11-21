Красный Крест изучает данные о пленных азербайджанских солдатах

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Международный комитет Красного Креста (МККК) в Ереване заявил, что изучает информацию о задержанных азербайджанских военнослужащих Амине Мусаеве и Байраме Керимове, которая появилась ранее в социальных сетях.

Соответствующее заявление сделала руководитель коммуникационных программ МККК в Армении Зара Аматуни. Однако она не сообщила никаких дополнительных деталей по поводу ситуации.

Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе также сообщил, что у него нет данных о Мусаеве и Керимове. По его словам, в случае ранений они могли быть перенаправлены на территорию Армении.

Военный журналист Александр Харченко ранее обнародовал видеозапись, на которой запечатлены двое оказавшихся в руках армянской армии азербайджанских солдат, которые получили ранения. Распространены были, в то же время, и кадры, на которых показано жестокое обращение с одним из них уже в карете скорой помощи.

Как заявила официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, соответствующая информация изучается: она донесена до сведения международных организаций. Абдуллаева подчеркнула, что расследование ведётся и по поводу запечатлённого на видео жесткого обращения с пленниками.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи со своим армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном заявил, что одной из главных целей России в Нагорном Карабахе будет поддержание прочного мира, передавал NEWS.ru.

21 ноября в Ереван прибыла российская делегация. В её состав, помимо Сергея Лаврова и Сергея Шойгу, входят министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах вошли российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Сразу после объявления условий соглашения в Ереване начались протестные акции, манифестанты требуют отставки Пашиняна.