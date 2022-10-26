Красные линии: ширина и глубина Украина выступает против мирного диалога

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Обнаглевший Андрей Ермак, глава офиса Зеленского, назвал нас с вами трусами и слабаками. Такую снисходительную реакцию у него вызвали постоянные, выражаемые в разных формах, призывы России к началу мирного диалога. Собственно, в некотором смысле Ермак скорее озвучил американскую позицию. Поскольку для янки апелляции к мировому сообществу, предложения найти выход из нынешнего обострения, чреватого мировой катастрофой, это явные признаки слабости и неуверенности в своих силах. Как написали бы лет 50 назад: такова психология империалистических хищников.

Действительно, для американцев и их европейских сателлитов любые миротворческие инициативы, не подкрепленные военными успехами, не высказываемые с позиций непоколебимой силы, выглядят доказательством правоты их политики накачивания киевского режима современным вооружением и деньгами. А раз так, то надо дожимать Россию, поставляя все больше систем РСЗО, танков, средств ПВО. Мы же, носители западных ценностей, видим, как наша тактика приносит свои плоды, так что надо продолжать. Проблема только в том, что достаточного числа тех же «Хаймарсов» просто нет в природе, а их производство займет немало времени, которого у пана Зеленского может не оказаться. И это единственный ограничитель любимого американского процесса подливания масла в огонь и таскания из того же огня каштанов чужими руками. В данном случае — руками гибнущих украинцев.

И чем громче будут звучать обращения российской стороны к коллективному рассудку, тем увереннее будут себя чувствовать наши противники. Те, что за ценой в прямом смысле не постоят. И тем более весьма экзотично выглядят прямые обращения нашего МИД к киевским властям с призывом избегать провокаций. Простите, у нас военные действия или бесконечные переговоры о переговорах, которые было привычно вести годами нашим дипломатам где-нибудь в Женеве или Вене? У войны свои безжалостные законы. Тем более что и Красный Крест, и делегации ОБСЕ давно зарекомендовали себя в качестве «антенн» западных спецслужб.

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

И уж совсем странно звучат наши призывы к Киеву не «измерять ширину красных линий». Тем более что и сами эти таинственные красные линии до сих пор просматриваются достаточно слабо, они скорее мерцают, чем реально обозначены. Особенно после того, как обстрелы нашей территории и гибель российских граждан в Брянской, Курской и Белгородской губерниях стали эдаким военным мейнстримом, над Крымом постоянно работают наши системы ПВО, а диверсия против Крымского моста стала фактом. И в таком контексте приписать красным линиям некую ширину, а заодно, видимо, глубину и прочие измерения, значит, просто дать киевским клоунам повод для нового глумления над нашим министерством «серьезных озабоченностей». Помните сто первое серьезное китайское предупреждение? А пародийный отсчет до трех: два, два с половиной, да с двумя третями...

Осетрина бывает только первой свежести. И не стоит думать, что глубокомысленные словесные маневры нашего МИД не известны нашим бойцам на передовой, твердо защищающим тот же Херсон. У них прилив энтузиазма вызвали даже наши ограниченные удары по украинской инфраструктуре. А вот разного рода жесты доброй воли выглядят отголосками неких теневых сделок за их спинами.

Нет, любые силовые конфликты заканчиваются за столом переговоров. Придет, видимо, и время дипломатов. И работы будет много. Ведь, как заметил наш современник политик Владимир Лукин, «дипломатия — это не только умная голова, но еще и то место, которым надо уметь пересидеть оппонента».