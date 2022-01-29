«Крайняя стадия маразма»: МИД РФ отреагировал на сюжет швейцарского ТВ

МИД России раскритиковал сюжет швейцарского телевидения, в котором рассказывалось о якобы стягивании российских войск к границам Украины. В Twitter министерства пояснили, что речь идёт об оборонительных учениях «Союзная решимость — 2022», в которых принимают участие подразделения Восточного военного округа. В ведомстве назвали сюжет «крайней стадией маразма».

Услышали звон, да не поняли, где он. Зато поспешили склепать очередную страшилку для несведущей аудитории, которую годами кормят такими вот фейками, — говорится в сообщении на сайте МИД.

Там порекомендовали швейцарским журналистам обратиться в Минобороны РФ для ознакомления с реальным положением дел с учениями Союзного государства.

Ажиотаж в западных СМИ вокруг российско-украинских отношений достиг точки кипения — или, лучше сказать, крайней стадии маразма. Материалы один другого абсурднее, но всех превзошла швейцарская телерадиовещательная компания SRF, опубликовав видеосюжет под заголовком «Россия стягивает свои войска к границе с Украиной», — говорится в сообщении.

В МИД полагают, что швейцарские телевизионщики составили сюжет из «случайно подборки видеоматериалов из Google по запросу „Россия, зима, военная техника“». В ведомстве подчеркнули, что военный контингент, размещённый «на границе Украины», на самом деле направлен в Белоруссию на совместные оборонительные учения «Союзная решимость — 2022».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс готов к диалогу с Россией касательно ситуации вокруг Украины, однако в случае нападения РФ на своего соседа против Москвы будут введены серьёзные санкции. НАТО готова предоставить помощь Украине.