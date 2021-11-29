«Крайне топорно»: в ФРГ прокомментировали инициативу Киева по репарациям

Выдвижение требований о репарациях через СМИ противоречит дипломатической практике. Об этом заявил депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Штефан Койтер после того, как посол Украины в ФРГ Андрей Мельник потребовал выплатить репарации за культурные ценности, утраченные во время Второй мировой войны, передают «Известия».

Я решительно отвергаю требования Мельника о репарациях. В течение десятилетий Германия выплачивала миллиарды немецких марок в качестве репараций Советскому Союзу, частью которого была Украина. <...> Выдвигать требования федеральному правительству через прессу не только противоречит дипломатической практике, но и крайне топорно, — сказал Койтер.

По его мнению, военные репарации должны быть в учебнике истории, а не в повседневной политике.

Кроме того, немецкий политик отметил, что не может поддержать идею принятия Украины в НАТО, так как существует большая опасность того, что Киев вынудит Североатлантический альянс вступить в военную конфронтацию с Россией.

Ранее Мельник потребовал от Германии выплатить репарации за культурные ценности, утраченные во время Второй мировой войны. Он заявил, что во время войны пострадало более полумиллиона музейных экспонатов и 46 млн архивных материалов, а также пропали 50 млн книг. Всего же, по его словам, на Украину пришлось 73% от общих потерь культурных ценностей СССР.