КПП «Рафах» в Газе пересекли еще 12 россиян МЧС: КПП «Рафах» 16 ноября пересекли 12 россиян и их семьи, они едут в Каир

Фото: МЧС РФ

Пункт пропуска «Рафах» на границе сектора Газа и Египта в четверг, 16 ноября, пересекли 12 граждан РФ и членов их семей, сообщает МЧС России. Отмечается, что они уже на пути в Каир.

Сейчас они на автобусах отправляются в Каир, где развернут оперативный штаб. Завтра оперативная группа МЧС России в Египте продолжит работу по приему людей, — говорится в сообщении.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что группа российских граждан, состоящая из 150 человек, сможет покинуть сектор Газа 16 ноября. По его словам, накануне территорию палестинского анклава покинули 107 россиян, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Эвакуационный штаб российской миссии в Газе продолжает получать новые данные о гражданах РФ.

Как рассказала журналистам одна из пассажирок второго эвакуационного рейса МЧС РФ, жители сектора Газа в настоящее время испытывают проблемы с едой и водой. Также в анклаве отсутствуют бомбоубежища, добавила она.

МЧС России совместно с российскими дипломатами организовало работу по эвакуации россиян из сектора Газа 12 ноября. Люди покидали анклав через КПП «Рафах», переходя на территорию Египта. Всех эвакуированных граждан направили на автобусах в Каир. В МЧС подчеркнули, что людей сопровождают врачи, психологи и спасатели.