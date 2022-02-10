Козак заявил о безрезультатных переговорах по Донбассу

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что переговоры политсоветников в «нормандском» формате» в Берлине закончились без ощутимых результатов и заявлений. Разногласия помешали согласовать заявление по итогам 9-часовых переговоров, отметил он на брифинге, сообщает РИА Новости.

К сожалению, почти 9 часов переговоров закончились без каких-либо видимых, ощутимых результатов, выраженных в документах. Мы пытались согласовать итоговое заявление наших переговоров, отталкиваясь от предыдущей встречи в Париже 26 января... Но преодолеть эти разногласия сегодня не удалось, — подчеркнул Козак.

По его словам, Киев не согласился на включение в итоговый документ цитаты из Минских соглашений, в которых говорится, что будущий статус Донбасса «должен решаться в консультациях и обсуждениях с представителями отдельных районов [Донецкой и Луганской областей]».

Это ключевое разногласие, которое Украина отказалась согласовать, поэтому мы до последнего пытались найти различные компромиссные формулировки, — указал представитель России.

Он считает, что разногласия в «нормандском формате» несут разрушительный эффект для реализации Минских соглашений.

Ранее стало известно, что Киев не будет вести прямой диалог с Донбассом на переговорах советников «нормандской четвёрки», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ещё 9 февраля. По его словам, Россия будет настаивать на диалоге и вновь получит отказ. При этом участие Украины в переговорах в Берлине он объяснил тем, что у дипломатии нет другого пути, кроме как говорить и искать решение, не пересекая свои красные линии.