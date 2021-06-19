Козак: в США понимают, что Киев не исполняет Минские соглашения

https://static.news.ru/photo/1b672366-d1b7-11eb-a04a-96000091f725_660.jpg Дмитрий Козак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Вашингтоне понимают, что украинские власти не выполняют Минские соглашений. Такое мнение в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», выходящей на телеканале «Россия 1», высказал заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.

В ходе саммита в Женеве национальный лидер РФ Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден затронули украинский вопрос, но не подробно. Как сказал по итогам переговоров российский президент, глава Белого дома согласен, что в основе урегулирования на востоке Украины должны лежать Минские соглашения.

Журналист телеканала «Россия 1» поинтересовался мнением Козака по этому поводу.

Как мне показалось, США понимают, что именно Киев не исполняет Минские соглашения, — отметил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что реализация Минских соглашений является для Москвы единственным обязательством перед Киевом. На пресс-конференции по итогам саммита в Женеве он указал, что оно реализуемо, если Украина к этому готова.

Минские соглашения могут быть выполнены при реализации предложения по политической интеграции Донбасса в украинскую правовую систему и в конституцию. Как подчеркнул Путин, для этого требуется внести изменения в саму конституцию, так прописано в документе.