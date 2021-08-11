Козак рассказал об обещании Санду не блокировать Приднестровье

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак на брифинге в Кишинёве заявил о данном ему обещании президентом Молдавии Майей Санду о том, что блокады Приднестровья не будет, сообщает РИА Новости.

Козак 11 августа прибыл в Кишинёв с рабочим визитом, он встретился с Майей Санду, а также с рядом министров республики.

Майя Григорьевна [Санду] заверила, что блокады Приднестровья не будет. Власти делают всё, чтобы этого не допустить, поскольку в Приднестровье тоже проживают граждане Молдавии, — пояснил российский представитель.

Он добавил, что тема приднестровского урегулирования всегда звучит в диалоге с Россией. Кишинёв в настоящее время ведёт переговоры с Тирасполем, чтобы ограничения не ущемляли права приднестровцев.

Ранее стало известно, что Молдавия решила попросить Россию помочь избавиться от боеприпасов из Приднестровья. Об этом заявила президент республики Майя Санду. Государства договорились о взаимодействии, но срок начала действия программы пока не раскрывается.