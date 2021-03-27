Ковидный стыд: учёные предупредили о масштабной коронавирусной угрозе

https://static.news.ru/photo/8955142e-8fcb-11eb-b671-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Появление у человека чувства стыда из-за заражения коронавирусом увеличивает сроки борьбы с пандемией. Такую взаимосвязь установили исследователи из Кентского университета и Университета Лидса Беккета.

Целью экспертов было установить связь между чувством стыда после заражения коронавирусом и игнорированием принципов социального дистанцирования. Выяснилось, что чем сильнее было общественное порицание из-за нарушения ограничений, тем сложнее шла борьба с пандемией.

Люди, чувствовавшие себя из-за такого давления виноватыми из-за болезни, гораздо реже сообщали о заболевании медикам. Более того, они могли не рассказать о недуге даже своим близким.

Ещё одним фактором, оказывающим негативное влияние на принятие решения о необходимости рассказать о наличии COVID, эксперты назвали отсутствие доверия к властям.

Когда правительства разрабатывают политику и правила для борьбы с коронавирусом, они должны осознавать, что стигматизация или обвинение людей в заражении инфекцией может иметь неприятные последствия, — цитирует РИА Новости соавтора исследования доктора Джованни Траваглино.

Учёные также установили, что жители Южной Кореи и Италии более строго придерживались установленных правил борьбы с коронавирусом, а американцы чаще игнорируют меры изоляции.

Ранее NEWS.ru писал, что из-за поэтапного открытия границ с другими странами в Россию могут быть завезены новые штаммы коронавирусной инфекции. Такие опасения высказали медики.