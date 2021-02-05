Женщина уволилась с госслужбы и стала переводчицей с кошачьего

https://static.news.ru/photo/3aa5d752-6922-11eb-a39b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Британка Джули-Энн Торн уволилась с государственной службы, чтобы стать переводчицей с кошачьего. Женщина заявила, что она прекрасно понимает эмоции хвостатых и может даже научить их хозяев общаться со своими любимцами.

Я не могу объяснить науку или логику, стоящую за этим, потому что это скорее эмоциональная и энергетическая связь между мной и кошками, — рассказала Торн в разговоре с журналистами.

По её словам, она улавливает не только поведенческие сигналы, но и чувства кошек. Как считает британка, она умеет переживать те же эмоции, которые испытывает кошка. Таким образом она сообщила, что у неё сильно развита эмпатия — способность улавливать и переносить на себя те же чувства и эмоции, что испытывает другое живое существо. Стоит заметить, что многие владельцы животных наблюдали её признаки у себя при общении с любимцами.

Торн также отметила, что впервые подобное чувство за собой она заметила в 2012 году, когда вместе с супругом прибыла в один из местных зоопарков. Увидев самку гепарда, женщина, сама не зная по какой причине, начала рыдать навзрыд.

Впоследствии выяснилось, что хищная кошка не так давно потеряла самца. Животное тяжело переживало утрату. Как видно, не только люди способны по-настоящему любить, передаёт Lenta.ru.

Ранее NEWS.ru писал о другой помощи людей животным. Так, в Челябинске волонтёры спасли самого толстого лабрадора по кличке Хаммер от усыпления. Животное настолько располнело, что прежние хозяева захотели избавиться от преданного друга.

Экс-владельцы мохнатого изначально сами раскормили его аж до 90 килограммов. Позднее, поняв, что содержать такого пухляка им не под силу, они привезли животное в ветеринарную клинику, где вознамерились усыпить жизнерадостного толстяка.