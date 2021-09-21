Костюм Зеленского у мемориала 9/11 в Нью-Йорке назвали неприемлемым

Дресс-код президента Украины Владимира Зеленского, который на мероприятие у Национального мемориала 11 сентября в Нью-Йорке надел кроссовки и поло, абсолютно неуместен для подобного рода визитов. Об этом Lenta.ru заявила президент Национальной ассоциации экспертов по этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

Гардероб Зеленского не подпадает под классический дресс-код, принятый на мероприятиях такого характера для первых лиц государства. Более того, как отметила глава ассоциации по деловой этике, на фоне президента Украины даже его охранники выглядят более презентабельно, — отметила специалист.

Для политиков такого уровня существует определённый дресс-код, которому стоит следовать: чёрные туфли, костюм и галстук. А вот кроссовки и поло больше подходят для неформальных встреч, например, рыбалки.

Кроме того, лидеры стран могут надевать толстовки и спортивные вещи, если они соответствуют ситуации и мероприятию. Поэтому одежда Зеленского может расцениваться как неуважение. Также президент не может отдавать предпочтение повседневным вещам, так как следовать этикету и дресс-коду его обязывает должность, заключила Холгова.

Ранее в Нью-Йорке состоялся ежегодный бал Института костюма Met Gala, на котором присутствовало множество звёзд. Конгрессвумен Александрия Окасио-Кортез использовала это мероприятие для передачи своей политической позиции и пришла в платье со слоганом Tax The Rich («Обложить налогом богатых»).