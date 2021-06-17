Космический корабль из Китая состыковался с орбитальной станцией

https://static.news.ru/photo/7dbd2550-cf51-11eb-ae36-96000091f725_660.jpg Фото: Ju Zhenhua/XinHua/Global Look Press

Китайский космический корабль «Шэньчжоу-12» состыковался на орбите с китайской орбитальной станцией «Тянгун». Об этом сообщает Китайская программа пилотируемых полётов.

«Шэньчжоу-12» был выведен на орбиту ракетой-носителем «Чанчжэн-2F». Она стартовала в четверг с космодрома «Цзюцюань». На борту корабля находятся три космонавта: Не Хайшэн, Тан Хунбо, они уже побывали в космосе, а также Лю Бомин, совершивший свой первый полёт. Запуск был осуществлён успешно.

Этот полёт стал первой пилотируемой миссией к станции «Тянгун», которая находится на этапе строительства. Космонавты должны заняться сборкой и подключением оборудования, которое доставляется грузовыми кораблями. Всего для завершения строительства потребуется 11 запусков и чуть больше года.

Планируется вывести на орбиту два лабораторных модуля, они будут пристыкованы к базовому, а также запустить два пилотируемых и четыре грузовых корабля. Базовый модуль станции был запущен в апреле.

Ранее стало известно, что первыми космонавтами, которым предстоит посетить основной модуль орбитальной станции, станут член экипажа миссий «Шэньчжоу-6» и «Шэньчжоу-10» Не Хайшэн, член экипажа миссии «Шэньчжоу-7» Лю Бомин и Тан Хунбо, для которого полёт в космос станет первым. Главой миссии назначен Не Хайшэн.