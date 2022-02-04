«Кощунство и ложь»: посол РФ про обвинения США о подготовке провокации

Обвинения представителей США в том, что Россия якобы готовит на Украине «операции под чужим флагом», не соответствуют действительности и являются частью информационной борьбы против неё, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он напомнил, что Россия «не собирается ни на кого нападать» и заинтересована в добрососедских отношениях с народом Украины. По словам дипломата, США потворствуют националистической группировке в Киеве. Заявление посла было опубликовано на официальной странице дипмиссии в Facebook.

Вашингтон уже несколько месяцев будоражит весь мир тем, что Украина вот-вот станет жертвой «российской агрессии». В ход пошли «утечки» неких разведданных с кощунственными и голословными обвинениями, — рассказал Антонов.

Он добавил, что в Москве считают политику администрации США по «накачке» оружием Украины ошибочной и «крайне опасной». Он также не исключил, что версии о якобы имеющей место «подготовке» Россией провокации против Украины могут быть нацелены на обеспечение алиби для операций армии Украины против Донбасса.

Ранее Антонов раскритиковал слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о якобы использовании Россией химического оружия и «захвате» других государств. По его словам, заявление Псаки «в корне лживое», направленное на демонизацию России в глазах американской общественности и мирового сообщества.