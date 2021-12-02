«Кошмар» не состоялся: польские женщины отстояли право на аборты

Жительницы Польши празднуют победу над консерваторами, которые в среду и четверг пытались провести через сейм закон, закрепляющий тотальный запрет на аборты. Парламент в итоге отклонил проект . Против закона выступила, пусть и без энтузиазма, имеющая большинство в парламенте партия «Свобода и справедливость», чтобы не усугублять уникальную для Евросоюза ситуацию, когда чисто гендерная тема увела в оппозицию половину населения страны. Польские женщины, независимо от своих политических взглядов по другим вопросам, объединились в неприятии консервативного подхода к вопросам деторождения, устраивая шумные уличные протесты перед парламентом с поливанием тротуаров красной краской. Как выяснил NEWS.ru, польское общество, при всём его консерватизме, всё же в целом не считает, что лозунг «Моё тело — моё дело», который провозглашают сторонницы свободы абортов, должен стать уголовно наказуемым.

Lidia Veles/NEWS.ru

Накануне голосования в сейме по спорному законопроекту активистки движения Pro-Choice (то есть за право на аборты) устроили зрелищную акцию у ворот парламента. Они набросали на асфальт ростовые куклы и облили их красной краской, протестуя против закона, согласно которому любая беременная женщина будет обязана извещать об этом факте власти. Такая саморегистрация, по мысли законодателей, поможет властям «вести беременность» и не даст возможности женщинам избавиться от ребёнка по собственному желанию. По оценкам правозащитных организаций , около 200 тысяч польских женщин совершили аборты либо в подпольных условиях, либо за границей в 2020 году, в то время как легально прервали беременность только 1076.

Это уже не первая акция сторонниц беспрепятственного прерывания беременности. Так, 6 ноября в польских городах прошли демонстрации под лозунгом «Больше ни одного», спровоцированные гибелью 30-летней женщины в городе Пщина, которой врачи отказали в аборте , несмотря на угрожавшую жизни патологию в ходе беременности. При этом врачи ссылались на запрет, наложенный на такие операции Конституционным судом в октябре 2020 года.

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский накануне убеждал жительниц страны, что никакого наказания за прерывание беременности законопроектом не предусматривается. По его словам, изменения в законодательстве необходимы для рутинного переноса баз данных из бумажного вида в электронный, и оснований для беспокойства нет. Но активисток это не убеждает.

Против женщин в Польше начата полномасштабная война, — заявила лидер движения «Женская забастовка» (Великобритания) Марта Лемпарт.

Польские активистки встревожились не случайно. После того как в 2020 году в стране были ещё более ужесточены правила прерывания беременности, аборты могут делать только женщины, ставшие жертвами изнасилования или инцеста, а также если беременность угрожает жизни будущей матери. Во всех иных случаях уроженки Польши вынуждены ехать в соседние страны, где аборты легализованы.

Активисток особенно беспокоило, что в документе , который сейм обсуждал два дня подряд, содержатся предложения запретить аборты даже в случае, если беременность стала следствием изнасилования. В тексте законопроекта говорится, что право на жизнь возникает у плода с момента зачатия, независимо от того, при каких обстоятельствах зачатие произошло.

Государство обязано защищать человеческую жизнь, поскольку право на жизнь является основой всех прав человека. Лишение человека права на жизнь означает лишение его всех прав, — говорится в пояснительной записке к документу.

Rod Lamkey - CNP/TASS

Законопроект, таким образом, юридически приравнивал аборт к детоубийству, за которое по Уголовному кодексу Польши предусматривается наказание от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения. У польских активисток есть немало сторонников и в более либеральных в этом отношении странах Евросоюза.

Если подобный жестокий закон будет принят, это разрушит жизни польских женщин и разобьёт их семьи. Это кошмарный сценарий, — солидарна активистка Международной федерации планирования семьи Ирена Донадио.

Не принимать «зловещий законопроект» польских парламентариев призвала и правозащитная организация Amnesty International. По её мнению, в Польше происходит тревожное сползание в сторону ограничения прав женщин.

Отношение к запрету или, напротив, легализации абортов в Польше является политической тематикой для депутатов и активистов, но оно совершенно неполитизированно для самих женщин, сказал NEWS.ru руководитель Польского культурного центра в Калининграде Томаш Оманьский.

Для большинства женщин в Польше отношение к абортам никак не связано с их политической позицией, это для них сугубо жизненная проблематика. А вот для мужчин — да, это вопрос политический. И учитывая, что процентов 90 политиков — это мужчины, то и проблематика абортов для них не носит никакой личной окраски, как-то влияющий на повседневную жизнь. Томаш Оманьский руководитель Польского культурного центра, г. Калининград руководитель Польского культурного центра, г. Калининград

Законопроект, обсуждавшийся в Варшаве, возник не на пустом месте. За его принятие высказалось несколько сотен тысяч поляков, объединённых в различные Pro-life (против абортов) движения. По польским законам, сейм обязан рассматривать любые инициативы, если они собрали более 100 тысяч подписей, как в данном случае.

Помимо тотального запрета на прерывание беременности, польский сейм рассматривает предложение депутата Бартоломея Вроблевского — учредить специальный Институт семьи и демографии . Его задачей будет добиваться увеличения рождаемости в Польше за счёт запрета на расторжение брака (что также является глубоко католическим подходом к институту семьи).

Предполагается, что представители этого учреждения будут принимать участие в бракоразводных процессах, и суды будут обязаны отказывать парам в разводе, если Институт семьи и демографии выскажется против. Кроме того, сотрудники Института смогут получить доступ к той самой базе данных о беременностях, создание которой предусматривается обсуждаемым в среду законопроектом.

Даже те поляки, которые осуждают аборты «в теории», тем не менее согласны с тем, что бывают разные жизненные ситуации, и было бы неправильным все их загонять в законодательное прокрустово ложе, продолжает Оманьский.

Чётко выраженный консервативный тренд в Польше прямо связан с влиянием католической церкви. Причём имеется в виду не влияние ксёндзов (священников) на отдельных прихожан, а влияние Церкви как института на политические партии. А вот среди обычных людей, не политиков, большинство поляков всё-таки против чрезмерно жёстких ограничений на право на аборты, — говорит он.