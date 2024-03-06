«Кошки-мышки»: на Западе обеспокоились масштабами работы разведки РФ FT: Запад встревожен из-за масштабов работы российской разведки

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Западные разведслужбы обеспокоены деятельностью российской разведки после произошедшей утечки разговора высокопоставленных офицеров из ФРГ о планах ударить по Крымскому мосту, пишет Financial Times. По данным газеты, недавняя публикация записи разговора офицеров бундесвера о нанесении ударов по Крымскому мосту — лишь один из примеров работы спецслужб России.

Игра в кошки-мышки вернулась. <...> Российская деятельность <...> так же высока или даже выше, чем во времена холодной войны, — заявил один из офицеров западной разведки.

Еще один представитель западных разведывательных служб назвал российскую разведку «огромной машиной», которая снова «делает то, что делала всегда». Другой собеседник издания заявил, что «русские <...> могут проводить очень сложные операции, которые с точки зрения разведки невероятно круты».

В минувшую пятницу, 1 марта, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о появившейся у нее записи, на которой высокопоставленные офицеры немецкой армии обсуждают удары по Крымскому мосту. По ее словам, запись длится 40 минут, на ней немецкие военные упоминают коллег из США и Британии как давно участвующих в конфликте на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что содержание разговора немецких офицеров о подготовке атаки на Крымский мост говорит о прямой вовлеченности стран Запада в конфликт вокруг Украины. По его словам, в Кремле ждут результатов проверки канцлера Германии Олафа Шольца.