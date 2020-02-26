https://static.news.ru/photo/7c670a20-58a3-11ea-ac0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Концерт классической музыки симфонического оркестра в Стамбуле прервала кошка, которая забралась на сцену во время выступления. Она подходила к музыкантам и отвлекала внимание на себя.

Артисты гладили животное и один раз попытались его схватить, передаёт Classic FM. Затем кошка запрыгнула на место дирижёра.

Зрители аплодировали действиям животного и смеялись. В результате концерт продолжился, а кошка села на сцене и слушала музыку.

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