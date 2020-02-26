Концерт классической музыки симфонического оркестра в Стамбуле прервала кошка, которая забралась на сцену во время выступления. Она подходила к музыкантам и отвлекала внимание на себя.
Артисты гладили животное и один раз попытались его схватить,
Зрители аплодировали действиям животного и смеялись. В результате концерт продолжился, а кошка села на сцене и слушала музыку.
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве зоозащитники пытаются пристроить несколько десятков кошек, которые расплодились в квартире сердобольной москвички. Всё началось с одной беременной самки, в настоящее время у женщины живут 140 хвостатых питомцев.
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