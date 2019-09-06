https://static.news.ru/photo/f12c1654-d16a-11e9-a8e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Вместе с отпущенными из России по договорённости с Украиной удерживаемыми лицами в Киев прилетела кошка Маша, сообщила вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачёва.

Возвращаются 35 человек, но с ними возвращается ещё одно живое существо, кошечка Машка, которую мы в гуманитарных целях передали одному из заключённых в РФ, — сказала Карпачёва в эфире телеканала «Наш».

По её словам, заключённый несколько лет провёл с кошкой и просил забрать её с собой.

Обмен задержанными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября по формуле «35 на 35». Самолёт с освобождёнными россиянами приземлился в Москве, а спецборт с гражданами Украины прибыл в Киев.

Как ранее писал News.ru, обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией стал возможен благодаря личным договорённостям между президентами обеих стран. Об этом заявили в МИД РФ.