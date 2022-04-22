Косачёв: ВС России смогут подавить провокации с ОМП на Украине

Вооружённые силы России способны предотвратить провокации США с применением оружия массового поражения (ОМП) на Украине, заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачёв, передаёт РИА Новости. Сенатор уверен, что опасность подобных действий со стороны американцев «чрезвычайно высока», ввиду того, что любая провокация Соединённых Штатов может обернуться «в их пользу».

Опасность чрезвычайно высока, но надежд на объективность международных наблюдателей мало — американцы отлично научились манипулировать такого рода миссиями в свою пользу. Так что полагаться предстоит только на себя, — заявил Косачёв.

Ранее в Минобороны РФ обвинили США в подготовке провокации с использованием химического, биологического или ядерного оружия на территории Украины против российских военных. Представители российского военного ведомства уверены в том, что этот план в Соединённых Штатах разработали в ответ на «успехи России» в ходе военной операции на Украине. По мнению российского штаба, провокация возможна на биологических и химических объектах в Харькове и Киеве, а также на атомной станции Запорожья.

До этого начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов заявил, что Минобороны стали известны имена американских и европейских работников Украинского научно-технологического центра (УНТЦ), который занимался исследованиями, курируемыми военно-биологической программой США. Военный утверждает, что полученные МО РФ документы подтверждают связь центра с Пентагоном через основного подрядчика Black & Veatch. По данным оборонного ведомства, УНТЦ реализовал свыше 500 проектов на Украине, в Молдавии, Грузии и Азербайджане.