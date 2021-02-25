Косачев оценил последствия авиаудара США по Сирии

https://static.news.ru/photo/e366a2ac-77fc-11eb-a177-96000091f725_660.jpg Фото: Nayef Alaboud/Global Look Press

Своими действиями в Сирии США могут привести к обострению ситуации в регионе. Также это чревато срывом ядерного соглашения с Ираном, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Это предельно странная история, в которую вовлечены четыре государства — США, Ирак, Иран и Сирия. Но только одно из них — США — открыто применяет военную силу, — сказал журналистам Косачев.

Сенатор заметил, что ещё до конца не выяснены обстоятельства вокруг ракетного обстрела «зелёной зоны» в Багдаде, который произошёл 22 февраля. Нанося удар по Сирии, Штаты присваивают себе право вести следствие, выносить приговор и сразу приводить его в исполнение во внесудебном порядке и игнорируя нормы международного права.

По мнению Косачева, это может привести к эскалации конфликта в регионе. Кроме того, оказывается на грани срыва нормализация отношений США и Ирана в контексте иранской ядерной программы.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США по приказу президента Джо Байдена нанесли авиаудар по проиранскому ополчению в Сирии, который стал ответом на обстрел своих сил. Кирби отметил, что после удара с воздуха разрушено несколько объектов на пограничном пункте, который использовали поддерживаемые Ираном военизированные группировки.

Как писал NEWS.ru, опасается последствий сложившейся ситуации и первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он назвал авиаудар по Сирии неправомерным и отметил, что Дамаск имеет полное право обратиться в Совет Безопасности ООН с требованием обсудить инцидент на экстренном заседании.