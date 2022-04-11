Косачев: Запад может воспользоваться оружием массового поражения на Украине

Западные страны могут пойти на самые жёсткие меры, в том числе применить оружие массового поражения на Украине, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в беседе с РИА Новости. По словам сенатора, к этому их может подтолкнуть собственный кризис.

Сейчас идёт своего рода гонка со временем: страны Запада на фоне рассуждений о том, что Россия, дескать, «увязла» на Украине, на самом деле с каждым днём подпадают под всё более сильный прессинг изнутри, а также в ситуацию цугцванга, когда нужно принимать ещё более жёсткие санкции, которые, однако, будут иметь всё более сильный «эффект бумеранга», — сказал он.

Косачев ранее заявил, что Украина может однажды оказаться в ситуации самораспада, если сами жители страны не смогут найти общего языка между собой.

Он заявил, что на Украине должно произойти «переключение мозгов». Её жителям, в свою очередь, необходимо понять, что их судьба и будущее связано с обеспечением межнационального мира и возможности всем украинским территориям проживать в равной степени комфортно, считает сенатор.