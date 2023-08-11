Коррупционный скандал на Украине: за что Зеленский хочет уволить военкомов

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global look Press

Президент Украины Владимир Зеленский приказал уволить всех областных военкомов страны, а желающим сохранить погоны предложил отправиться на фронт. Что известно об этом коррупционном скандале?

Почему Зеленский решил уволить всех военкомов

На специальном заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Зеленский заявил, что комплектованием армии должны заниматься граждане с военным опытом, которые «сохранили свое достоинство и не имеют цинизма».

«Увольняем всех областных „военкомов“. Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны — это государственная измена», — сообщил Зеленский.

Новых руководителей будет назначать главком украинскими войсками после их проверки Службой безопасности Украины. Не замешанным в коррупции военкомам глава Украины предложил отправиться на фронт, иначе они будут лишены званий.

«Вопрос военных врачебных комиссий. Через две недели состоится заседание СНБО по этому вопросу. Сейчас — проверка, подготовка предложений. Решения тоже будут», — отметил он.

Заявление Владимира Зеленского было сделано после подведения промежуточных результатов проводимой на Украине проверке руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Было возбуждено более 110 дел против сотрудников призывных пунктов по подозрению в злоупотреблении полномочиями.

В каких скандалах замешаны украинские военкомы

Под задержание попал бывший военком Одесской области Евгений Борисов. В Telegram-канале офиса генпрокурора Украины сообщили, что он подозревается в злоупотреблении служебным положением, незаконном обогащении и нарушении порядка несения военной службы.

«Два дня продолжались активные поиски. В результате комплексных оперативно-следственных мероприятий он был обнаружен и задержан в Киеве. Учитывая попытки бывшего военкома скрыться от правосудия, работники ГБР будут просить суд оставить его под стражей без возможности внесения залога», — сообщил офис генпрокурора.

Начальник Голосеевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки был задержан по подозрению в незаконной переправке людей через границу. Пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины сообщила, что задержанный получил вознаграждение в размере $30 тыс. В Черкасской области арестовали бывшего главу Смелянского районного совета, который продавал поддельные справки об инвалидности потенциальным призывникам для выезда за границу. Военком Днепропетровской области был задержан по подозрению в незаконном обогащении.

«За время военного положения он приобрел и оформил на родных имущество на $350 тыс. Полковнику грозит заключение до 10 лет по части 1 статьи 368-5 Уголовного кодекса Украины», — сообщило МВД Украины.

Главу районного военкомата в Полтавской области сотрудники правоохранительных органов Украины задержали с поличным. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

«В Полтавской области задержали руководителя одного из военных комиссариатов в момент получения взятки. Он потребовал 70 тысяч гривен с хозяина одной из организаций, импортирующей автомобили на Украину», — сообщили в пресс-службе СБУ.

Под домашний арест по подозрению в коррупции также попал врио Национального агентства Украины по вопросам выявления и управления активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА). Вместе с ним по делу проходят еще двое человек, они подозреваются в присвоении более $400 тысяч.

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