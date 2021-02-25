Коррумпированная и шаткая: Зеленский оценил судебную систему Украины

https://static.news.ru/photo/3fbe3928-77af-11eb-a873-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании с представителями правительства и Верховной рады заявил, что судебная система страны доказала свою непригодность.

Изменить ситуацию может законопроект о реформировании судебной системы, который депутаты будут рассматривать на следующей пленарной неделе, сообщает пресс-служба Зеленского.

Судебная система в том формате, в котором она сегодня существует, уже доказала свою непригодность. Украинцы не доверяют судам, эта организация является слишком коррумпированной и слишком шаткой, — отметил глава государства.

Зеленский добавил, что в стране должны быть защищены права каждого гражданина, сделать это позволят изменения в судебной системе. Это послужит залогом сильной Украины и станет шагом на пути её евроинтеграции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Зеленский разъяснил значение реформы децентрализации в стране. Он подчеркнул, что это не значит, что регионы теперь будут предоставлены сами себе. Украинский лидер призвал народных депутатов принять в конституцию соответствующие изменения. Он заметил, что речь идёт об институте префектов и о ликвидации местных администраций.