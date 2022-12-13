Корреспондент «Звезды» задержан сербской полицией во время работы в Рашке

Фото: Vedat Xhymshiti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Корреспондент телеканала «Звезда» Алексей Дегтярев был задержан сербской полицией во время работы в населенном пункте Рашка на границе с Косово, о чем он сам сообщил редакции. СМИ выясняет причину задержания и направило необходимые запросы в российское диппредставительство.

В настоящий момент мы выясняем причину задержания. Были направлены все необходимые запросы российскому консульству, — сказано в сообщении телеканала.

В Министерстве иностранных дел России ранее заявили, что Москва встревожена обострением обстановки в частично признанном Косово. Сербский президент Александр Вучич 11 декабря созвал национальный Совет безопасности из-за угроз косовских властей разрушить баррикады, возведенные сербами на севере края для собственной самообороны.

Ранее политолог Елена Гуськова предположила, что руководство Республики Косово накаляет ситуацию на сербской границе с целью вынудить Запад принять страну в ООН, Евросоюз и НАТО. При этом, по ее словам, косовские албанцы на самом деле не готовы к вступлению в ЕС и самостоятельности в принципе — они стремятся объединиться с Албанией и албанцами из Македонии и Черногории.