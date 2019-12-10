https://static.news.ru/photo/6d985c1e-1b23-11ea-85e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

В Иране пообещали уничтожить Тель-Авив, если Израиль нападёт на них. С таким заявлением выступил советник командующего Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Муртеза Курбани.

Если сионистский режим совершит малейшую ошибку против Ирана, мы уничтожим Тель-Авив из Ливана, и Ирану не нужно будет поднимать ракеты и оборудование, — сказал он изданию Mizan.

Он также заявил, что в случае необходимости в небо будут подняты и ракеты и победители «отрежут уши» проигравшим. Так представитель КСИР отвечал на недавнюю угрозу со стороны министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца, который пообещал уничтожить ядерную ракетную программу Ирана, если никто этого не сделает.

8 декабря министр обороны Израиля Нафтали Беннетт пригрозил сделать Сирию Вьетнамом для Ирана, пообещав помешать постоянной базе иранских военных в Сирии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Израиль заподозрили в разработке сверхсекретной ядерной ракеты. Стало известно, что 6 декабря израильские военные с авиабазы Пальмахим у побережья Средиземного моря испытали двигательную установку, предположительно, баллистических ракет семейства Jericho.