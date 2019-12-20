https://static.news.ru/photo/d79715be-23a8-11ea-a00e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Zygimantas gedvila/imago-images.de/Global Look Press

Члены правящей на Украине партии «Слуга народа» устроили предновогодний корпоратив, назвав его благотворительным вечером. Посетил мероприятие и украинский лидер Владимир Зеленский.

Депутат Рады от этой политической силы Елена Мошенец разместила кадры с празднования на своей странице в Facebook.

Большинство пользователей соцсети в комментариях отметили, что для подобных гулянок сейчас не самое лучшее время, учитывая ситуацию в стране: «Маэстро уже в студии... А выступление пианиста тоже опубликуете?», «И хорошего вам настроения. Не стесняйтесь. Сил нужно Украине, чтобы пережить времена дилетантов», «А что празднуют? Конец эпохи бедности? Или лжи?», «Газовую капитуляцию», «Пир во время чумы».

Ранее NEWS.ru сообщал, что член Совета Федерации Владимир Джабаров объяснил, почему президент Украины Владимир Зеленский зря рассчитывает на американские инвестиции в экономику страны. По словам сенатора, США не станут вкладывать деньги «в страну с нестабильным режимом». Это лишь сладкая сказка Зеленского, что инвестиции придут, а реальную помощь Киев может получить лишь с востока.