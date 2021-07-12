Военный эксперт заявил о зеркальном ответе России на угрозы США и НАТО

Соединённым Штатам и НАТО зеркально ответят в полном объёме на угрозы, созданные в отношении России, заявил в беседе с NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, логика Кремля заключается в обеспечении безопасности границ военным путём после безрезультативности переговоров.

Либо мы придём к тому, что будем учитывать озабоченности друг друга. Либо, коль скоро американцы выбирают путь создания проблем для России, мы также будем создавать военные и военно-технические проблемы для стран Запада. Это означает, что у России развязаны руки для любых действий, — подчеркнул Коротченко.

Рассматривая перспективы размещения Россией военного контингента в странах Латинской Америки, эксперт подчеркнул, что это является одним из возможных вариантов. В этом, по его мнению, помощь может оказать израильский опыт.

По примеру Израиля, которые вводил свой военный контингент на территорию Ливана, мы можем решать проблемы безопасности, взяв на вооружение израильский опыт. Точно так же мы можем обеспечить свою безопасность на востоке Украины, — отметил Коротченко.

По его словам, на настоящий момент необходимо дождаться ответов США и НАТО, которые должны поступить на следующей неделе, для легитимности действий России в военной сфере и обеспечения таким образом безопасности.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад своими действиями грубо нарушает ранее взятые на себя обязательства. По его словам, западные страны пытаются сбросить с себя главную ответственность на переговорах по гарантиям безопасности. РФ ждёт взрослой реакции от США. Пока в Москве видят замыслы всё спустить в некие абстрактные дискуссии.