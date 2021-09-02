Эксперт рассказал о стоящих перед ОБСЕ задачах в Карабахе

Современные реалии очень просты: по итогам II Карабахской войны Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По его словам, учитывая новые региональные реалии, сопредседатели Минской группы (МГ) ОБСЕ должны разработать практическую модель интеграции Карабахских армян в общественно-политическое и правовое поле Азербайджана. Эксперт отметил, что сегодня тяжело говорить о том, как это будет происходить, однако совершенно очевидно, что это должно реализоваться без какого-либо сепаратистского анклава в Карабахском регионе.

Все сепаратисты должны быть ликвидированы под контролем МГ ОБСЕ. Подогревать их и давать ложные надежды — вредно, а конфликтный потенциал невыгоден никому, — сказал Коротченко.

Он также подчеркнул, что карабахским армянам придётся перейти под юрисдикцию Азербайджана, а если они не будут согласны на это, она будут вынуждены «выбрать для себя другую судьбу», за пределами Карабаха.

Это многогранный и сложный процесс. МГ ОБСЕ должно быть создано экспертное сообщество, которое перенесёт все дискуссии на данную проблему и сумеет найти правильное решение, — отметил Коротченко.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о том, что новый сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России Игорь Ховаев в рамках своей региональной поездки посетит Ереван. Она также отметила, что Москва поддерживает активизацию работы организации в решении Карабахского конфликта на основе «имеющегося мандата и с учётом новых региональных реалий».