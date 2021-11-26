Коротченко объяснил заседание Путина с Совбезом после трёхсторонней встречи

На заседании Совбеза РФ, которое состоится по итогам саммита лидеров России, Азербайджана и Армении в Сочи, будет создана ещё одна рабочая группа по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, если будет принято решение о запуске этого процесса, предположил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с NEWS.ru. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что по окончании трёхсторонней встречи президент России Владимир Путин планирует провести совещание с постоянными членами Совбеза.

У нас уже есть вице-премьер, который участвует в рабочей группе по разблокированию транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. Очевидно, будет создана ещё одна рабочая группа, если будет запущен процесс делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Путин также проинформирует членов Совбеза о прошедших переговорах, поскольку стабилизация ситуации в регионе и его экономическое состояние считаются одними из важных тем, — сказал Коротченко.

По его мнению, есть ожидания, что будет подтверждено начало практического процесса делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, а также запущен проект Зангезурского транспортного коридора, контроль за перемещением по которому будут осуществлять российские пограничники. Он отметил, что эти решения будут достойны внимания членов Совбеза РФ.

Комментируя прошедшую встречу Владимира Путина со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, Коротченко подчеркнул, что между лидерами есть «абсолютное доверие и взаимопонимание».

Ранее в Кремле сообщили, что на повестке саммита в Сочи — продолжение урегулирования ситуации в Карабахе и разблокирование экономических и транспортных связей.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.