Коротченко объяснил, почему ВСУ применили боеприпасы с белым фосфором

Главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в разговоре с NEWS.ru прокомментировал новость о том, что украинские военные применили боеприпасы с белым фосфором возле одного из населённых пунктов. По его словам, ничего удивительного в этом нет, так как у Украины истекает возможность ведения вооружённой борьбы.

Правила ведения войны общепринятые не относятся к категории обязательных для выполнения Вооружёнными силами Украины. Поэтому они ведут войну с нарушением всех необходимых вооружённых конвенций. То же самое касается и обращения с пленными и так далее. Ничего удивительного здесь нет, — отметил эксперт.

Коротченко подчеркнул, что украинские военные будут использовать все средства, несмотря на дефицит. В свою очередь Россия продолжит уничтожать иностранное оружие, которое поставляли на Украину.

Я думаю, что серьёзный ущерб есть для боеспособности ВСУ. Очевидно, они будут использовать все способности, но, разумеется, 30 дней идёт перемалывание всей военной инфраструктуры Украины, уничтожение техники, складов. Поэтому рано или поздно истекает возможность ведения вооружённой борьбы. Тем более Россия предпринимает активные усилия для уничтожения тех караванов иностранного оружия, которое поступает на Украину. До зоны боевых действий оно не успевает дойти, поэтому есть дефицит в боеприпасах, — подчеркнул Коротченко.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что украинские военные применили боеприпасы с белым фосфором возле одного из населённых пунктов. По его словам, этот эпизод продемонстрировал, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) готовы подвергнуть граждан страны смертельной опасности.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.