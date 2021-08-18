Нового главу МИД Армении назвали «послушным» инструментом Пашиняна

Новый глава МИД Армении Арарат Мирзоян станет «послушным» инструментом в руках премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказал военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Министерстве обороны РФ Игорь Коротченко.

По его словам, премьер-министр Армении предложил на должность главы внешнеполитического ведомства республики своего самого близкого человека. Выбор, как он считает, обоснован обещанной преданностью.

Это будет карманный министр, лишённый самостоятельности. Он будет делать то, что ему скажут, — сказал Коротченко.

Эксперт призвал не рассчитывать на какие-то изменения. По его мнению, события последних месяцев доказывают, что политический режим Армении далёк от понимания истинных национальных задач. Он основан на корыстных соображениях, неконструктивной политике и нотах национализма.

Подобная политика никуда не денется. Это суть как нынешней, так и предшествующей власти Армении. Это родовое пятно, — подчеркнул политолог.

Он также заявил, что перед возобновлением переговоров с азербайджанской стороной Армении необходимо быть готовой к подписанию мирного договора.

Ранее президент Армении Армен Саркисян назначил на пост министра иностранных дел республики Арарата Мирзояна. Как отмечается в документе, подобное решение было принято в соответствии с предложением премьер-министра страны Никола Пашиняна.