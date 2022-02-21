Коротченко назвал Азербайджан надёжным партнёром России

Азербайджан является одним из самых надёжных, предсказуемых и добросовестных партнёров России, заявил военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, между странами действительно складываются отношения стратегического партнёрства, причём во всех сферах: в политике, экономике, в вопросах военно-технического сотрудничества, культурных связей.

Факт визита Ильхама Алиева в Москву чрезвычайно важный сегодня, потому что Азербайджан — одна из самых авторитетных и уважаемых стран на международной арене. Свой авторитет Баку поднял на новый уровень благодаря, в том числе, победе во второй Карабахской войне, когда была восстановлена территориальная целостность Азербайджана и завершён карабахский конфликт, — сказал Коротченко.

Он выразил надежду на скорейший запуск транспортного коридора, благодаря которому будут разблокированы коммуникации в регионе Южного Кавказа. Кроме того, ожидается запуск процесса делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, в реализации которого Москва сыграет активную посредническую роль.

Выход российско-азербайджанских отношений на новый уровень партнёрства будет закреплён уже юридически в тех документах которые подпишут [президент России Владимир] Путин и Алиев завтра. Рассчитываем, что переговоры президентов будут успешными, и дадут новый импульс движениям вперёд двум нашим народам, — заключил Коротченко.

Ранее сообщалось, что Алиев по приглашению российского лидера Владимира Путина прибыл 21 февраля с официальным визитом в Россию. Главу государства и первую леди республики Мехрибaн Алиеву встретили в аэропорту Внуково-2 замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко и другие официальные лица, говорится в сообщении.

22 состоятся переговоры азербайджанского лидера со своим российским коллегой, в ходе которых планируется обсудить реализацию договорённостей по Карабаху. По итогам встречи будет подписана Декларация о cоюзническом взаимодействии стран.